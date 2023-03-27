Авроров Павел Петрович
Место рожденияВладимирская губерния, Российская империя
Дата рождения05.01.1870
Дата смерти18.07.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1870
Отец: Авроров Пётр Осипович
Мать: Авророва Мария Матвеевна
Владимирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вера Павловна
Мать ребёнка: Авророва Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Авророва Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Авророва Екатерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Авроров Владимир Павлович
Мать ребёнка: Авророва Екатерина Леонтьевна
Смерть
18.07.1940
Краснодар, Россия