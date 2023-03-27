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Авроров Павел Петрович

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Место рождения

Владимирская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.01.1870

Дата смерти

18.07.1940

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1870

Отец: Авроров Пётр Осипович

Мать: Авророва Мария Матвеевна

Владимирская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вера Павловна

Мать ребёнка: Авророва Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Авроров Николай Павлович

Мать ребёнка: Авророва Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Авророва Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Авроров Владимир Павлович

Мать ребёнка: Авророва Екатерина Леонтьевна

Смерть
18.07.1940
Краснодар, Россия
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