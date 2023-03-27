Авророва (Носкова) Екатерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Авророва) Вера Павловна
Отец ребёнка: Авроров Павел Петрович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Авроров Павел Петрович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Авророва) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Авроров Павел Петрович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Авроров Владимир Павлович
Отец ребёнка: Авроров Павел Петрович