Авророва (Носкова) Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва (Носкова) Екатерина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Авророва) Вера Павловна

Отец ребёнка: Авроров Павел Петрович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Авроров Николай Павлович

Отец ребёнка: Авроров Павел Петрович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Авророва) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Авроров Павел Петрович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Авроров Владимир Павлович

Отец ребёнка: Авроров Павел Петрович

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