Авроров Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авророва Римма Ивановна
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авророва Римма Ивановна
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авророва Римма Ивановна
Смерть
2006