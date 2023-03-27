Авроров Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авроров Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Авроров Павел Петрович

Мать: Авророва Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авророва Римма Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авророва Римма Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авророва Римма Ивановна

Смерть
2006
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