(Авророва) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Авророва) Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Авроров Павел Петрович

Мать: Авророва Екатерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
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