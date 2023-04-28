Дмитриевская (Скипетрова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская (Скипетрова) Мария Павловна

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Скипетров Павел Иванович

Мать: Скипетрова Ольга Петровна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.11.1909

Сын: Дмитревский Михаил Аркадьевич

Отец ребёнка: Дмитревский Аркадий Николаевич

Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Дмитриевский Павел Аркадьевич

Отец ребёнка: Дмитревский Аркадий Николаевич

Рождение ребёнка
29.09.1913

Дочь: Вера Аркадьевна

Отец ребёнка: Дмитревский Аркадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитревский Аркадий Николаевич

Смерть
1979
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