Дмитриевская (Скипетрова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
05.11.1909
Сын: Дмитревский Михаил Аркадьевич
Отец ребёнка: Дмитревский Аркадий Николаевич
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Дмитриевский Павел Аркадьевич
Отец ребёнка: Дмитревский Аркадий Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.1913
Дочь: Вера Аркадьевна
Отец ребёнка: Дмитревский Аркадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979