Дмитревский Аркадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти01.07.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
05.11.1909
Сын: Дмитревский Михаил Аркадьевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Павловна
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Дмитриевский Павел Аркадьевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Павловна
Рождение ребёнка
29.09.1913
Дочь: Вера Аркадьевна
Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Павловна
Рождение ребёнка
18.09.1917 ст.
Сын: Дмитревский Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Павловна
Малые Липки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.04.1920
Дочь: Дмитревская Александра Аркадиевна
Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1959