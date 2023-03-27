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Дмитревский Аркадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

01.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Дмитревский Николай Абрамович

Мать: Дмитревская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
05.11.1909

Сын: Дмитревский Михаил Аркадьевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Павловна

Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Дмитриевский Павел Аркадьевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Павловна

Рождение ребёнка
29.09.1913

Дочь: Вера Аркадьевна

Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Павловна

Рождение ребёнка
18.09.1917 ст.

Сын: Дмитревский Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Павловна

Малые Липки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.04.1920

Дочь: Дмитревская Александра Аркадиевна

Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Мария Павловна

Смерть
01.07.1959
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