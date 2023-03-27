Дмитревский Николай Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиДо 1932
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Воскресенская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Дмитревская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
21.11.1882
Сын: Дмитревский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дмитревская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дмитревский Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: Дмитревская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Дмитревская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Дмитревская Анна Антоновна
Смерть
До 1932