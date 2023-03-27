Дмитревский Николай Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитревский Николай Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

До 1932

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Дмитревский Абрам Козмич

Мать: Дмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Воскресенская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Дмитревская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
21.11.1882

Сын: Дмитревский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дмитревская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Дмитревский Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: Дмитревская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Дмитревская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Дмитревская Анна Антоновна

Смерть
До 1932
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