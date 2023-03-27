Дмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дмитревский Василий Абрамович
Отец ребёнка: Дмитревский Абрам Козмич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Дмитревский Николай Абрамович
Отец ребёнка: Дмитревский Абрам Козмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитревский Алексей Абрамович
Отец ребёнка: Дмитревский Абрам Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно