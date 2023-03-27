Дмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева

Дмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Дмитревский Василий Абрамович

Отец ребёнка: Дмитревский Абрам Козмич

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Дмитревский Николай Абрамович

Отец ребёнка: Дмитревский Абрам Козмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитревский Алексей Абрамович

Отец ребёнка: Дмитревский Абрам Козмич

Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close