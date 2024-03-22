Дмитревский Абрам Козмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитревский Абрам Козмич

Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дмитревский Василий Абрамович

Мать ребёнка: Дмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Дмитревский Николай Абрамович

Мать ребёнка: Дмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитревский Алексей Абрамович

Мать ребёнка: Дмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева

Место жительства
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
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