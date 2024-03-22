Дмитревский Абрам Козмич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дмитревский Василий Абрамович
Мать ребёнка: Дмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Дмитревский Николай Абрамович
Мать ребёнка: Дмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитревский Алексей Абрамович
Мать ребёнка: Дмитревская Агрофена (Агрипина) Терентьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно