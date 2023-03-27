Дмитревская (Заколпская) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1932
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Заколпская ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Воскресенская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Абрамович
Рождение ребёнка
21.11.1882
Сын: Дмитревский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Абрамович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дмитревский Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Дмитревский Николай Абрамович
Смерть
После 1932