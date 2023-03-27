Дмитревская (Заколпская) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитревская (Заколпская) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1932

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Заколпская ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Воскресенская Мария Николаевна

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Абрамович

Рождение ребёнка
21.11.1882

Сын: Дмитревский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Абрамович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Дмитревский Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Дмитревский Николай Абрамович

Смерть
После 1932
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