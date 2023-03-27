(Заколпская) Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заколпская) Вера Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заколпская ?

Мать: ?

Смерть
?.02.1943
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