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- (Замыслова) Дарья Алексеевна

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: Замыслов Алексей Евстигнеевич

Мать: Замыслова Александра Александровна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Муж: - Николай Дмитриевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.02.1903 ст.

Сын: - Николай Николаевич

Отец ребёнка: - Николай Дмитриевич

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.

Сын: - Матвей Николаевич

Отец ребёнка: - Николай Дмитриевич

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.34-35 (Рождение №-84м)
Смерть
После 1907
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