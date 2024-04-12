- (Замыслова) Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Муж: - Николай Дмитриевич
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.02.1903 ст.
Сын: - Николай Николаевич
Отец ребёнка: - Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.
Сын: - Матвей Николаевич
Отец ребёнка: - Николай Дмитриевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.34-35 (Рождение №-84м)
Смерть
После 1907