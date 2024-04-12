- Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1883 ст.
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1883 ст.
Отец: - Дмитрий Егорович
Мать: - Дарья Васильевна
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Жена: - Дарья Алексеевна
Восприемник
17.03.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.110-111 (Рождение №-14ж) Крестная дочь - Замыслова Александра Алексеевна из д.Бухалдино (единокровная сестра жены)
Рождение ребёнка
03.02.1903 ст.
Сын: - Николай Николаевич
Мать ребёнка: - Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.
Сын: - Матвей Николаевич
Мать ребёнка: - Дарья Алексеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.34-35 (Рождение №-84м)
Смерть
После 1912