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- Николай Дмитриевич

Место рождения

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.05.1883 ст.

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1883 ст.

Отец: - Дмитрий Егорович

Мать: - Дарья Васильевна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Жена: - Дарья Алексеевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
17.03.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.110-111 (Рождение №-14ж) Крестная дочь - Замыслова Александра Алексеевна из д.Бухалдино (единокровная сестра жены)
Рождение ребёнка
03.02.1903 ст.

Сын: - Николай Николаевич

Мать ребёнка: - Дарья Алексеевна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.11.1905 ст.

Сын: - Матвей Николаевич

Мать ребёнка: - Дарья Алексеевна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.34-35 (Рождение №-84м)
Смерть
После 1912
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