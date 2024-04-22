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- Матвей Николаевич

Место рождения

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

12.11.1905 ст.

Дата смерти

09.11.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1905 ст.

Отец: - Николай Дмитриевич

Мать: - Дарья Алексеевна

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.34-35 (Рождение №-84м)
Крещение
13.11.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Константин Матвеевич - крестьянин из д.Новосёлки (2-юродный дядя) Крёстная мать: Домна Ивановна - крестьянская вдова из д.Новосёлки
Смерть
09.11.1907 ст.
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ребёнок в 2 года (от кори)
Похороны
11.11.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.216-217 (Умершие №-42м)
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