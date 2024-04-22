- Матвей Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1905 ст.
Дата смерти09.11.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1905 ст.
Отец: - Николай Дмитриевич
Мать: - Дарья Алексеевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.34-35 (Рождение №-84м)
Крещение
13.11.1905 ст.
Крёстный отец: Константин Матвеевич - крестьянин из д.Новосёлки (2-юродный дядя) Крёстная мать: Домна Ивановна - крестьянская вдова из д.Новосёлки
Смерть
09.11.1907 ст.
Ребёнок в 2 года (от кори)
Похороны
11.11.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.216-217 (Умершие №-42м)