Замыслова (Завьялова) Александра Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1852 ст.
ГАКО РС 200-13-192 стр.98-99 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 22.04.1858 ст - 7 лет)
Бракосочетание
30.04.1872 ст.
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Рябчикова Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: - Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.
Дочь: - Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич
Восприемник
08.07.1884 ст.
МК 56-13-40 стр.59-50 (Рождение №-46м) Крестный сын - Завьялов Александр Осипович из д.Ключёвка (родной племянник)
Смерть
Неизвестно