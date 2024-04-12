Замыслова (Завьялова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыслова (Завьялова) Александра Александровна

Место рождения

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: Завьялов Александр Филатович

Мать: Завьялова Мариамна Титовна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
ГАКО РС 200-13-192 стр.98-99 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 22.04.1858 ст - 7 лет)
Бракосочетание
30.04.1872 ст.

Муж: Замыслов Алексей Евстигнеевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Рябчикова Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: - Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.

Дочь: - Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Восприемник
08.07.1884 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-40 стр.59-50 (Рождение №-46м) Крестный сын - Завьялов Александр Осипович из д.Ключёвка (родной племянник)
Смерть
Неизвестно
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