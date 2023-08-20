Завьялова (-) Мариамна Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 25.10.1850 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Замыслова Александра Александровна
Отец ребёнка: Завьялов Александр Филатович
ГАКО РС 200-13-192 стр.98-99 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 22.04.1858 ст - 7 лет)
Рождение ребёнка
После 14.02.1863 ст.
Сын: Завьялов Осип Александрович
Отец ребёнка: Завьялов Александр Филатович
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Дочь: Завьялова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Завьялов Александр Филатович
Рождение ребёнка
25.09.1870 ст.
Сын: Завьялов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Завьялов Александр Филатович
Смерть
Неизвестно