Завьялова (-) Мариамна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (-) Мариамна Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 25.10.1850 ст.

Муж: Завьялов Александр Филатович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Замыслова Александра Александровна

Отец ребёнка: Завьялов Александр Филатович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
ГАКО РС 200-13-192 стр.98-99 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 22.04.1858 ст - 7 лет)
Рождение ребёнка
После 14.02.1863 ст.

Сын: Завьялов Осип Александрович

Отец ребёнка: Завьялов Александр Филатович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Дочь: Завьялова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Завьялов Александр Филатович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1870 ст.

Сын: Завьялов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Завьялов Александр Филатович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
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