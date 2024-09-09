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Завьялов Осип Александрович

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

После 14.02.1863 ст.

Дата смерти

15.11.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 14.02.1863 ст.

Отец: Завьялов Александр Филатович

Мать: Завьялова (-) Мариамна Титовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
13.02.1883 ст.

Жена: Завьялова (Хренова) Матрёна Феофилактовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.07.1884 ст.

Сын: Завьялов Александр Осипович

Мать ребёнка: Завьялова (Хренова) Матрёна Феофилактовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-40 стр.59-50 (Рождение №-46м)
Поручитель
09.02.1886 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Невеста: Екатерина Евгеньевна - крестьянская девица из д.Пустосилово (2-юродная сестра по отцу) Жених: Закутин Василий Евстигнеевич - запасной рядовой из д.Ивакино
Рождение ребёнка
14.05.1887 ст.

Сын: Завьялов Константин Осипович

Мать ребёнка: Завьялова (Хренова) Матрёна Феофилактовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Восприемник
24.09.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-41 стр.193-194 ( Рождение №-45ж ) Крестная дочь - Анастасия Осиповна из д.Евдокимово
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.

Дочь: Чистякова (Завьялова) Ольга Осиповна

Мать ребёнка: Завьялова (Хренова) Матрёна Феофилактовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-35-30 стр.361-362 (Рождение №-45ж)
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.

Сын: Завьялов Иван Осипович

Мать ребёнка: Завьялова (Хренова) Матрёна Феофилактовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Восприемник
28.02.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.158-159 (Рождение №-9м) Крёстный сын - Василий Яковлевич из д.Новосёлка
Поручитель
03.11.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Жених: Комаров Георгий Григорьевич - сын умершего крестьянина из д.Кряжево Невеста: Анастасия Алексеевна - Кологривская мещанская девица из д.Высоково
Рождение ребёнка
08.04.1905 ст.

Дочь: Смирнова (Завьялова) Павла Осиповна

Мать ребёнка: Завьялова (Хренова) Матрёна Феофилактовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.11-12 (Рождение №-20ж)
Смерть
15.11.1907 ст.
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

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