Чистякова (Завьялова) Ольга Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Завьялова) Ольга Осиповна

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Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

08.07.1891 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1891 ст.

Отец: Завьялов Осип Александрович

Мать: Завьялова (Хренова) Матрёна Феофилактовна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-35-30 стр.361-362 (Рождение №-45ж)
Крещение
10.07.1891 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Степан Александрович - крестьянин-собственник из д.Ключёвка Крёстная мать: Слепнёва Анна Николаевна - крестьянская девица из д.Ключёвка
Восприемник
09.04.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.11-12 (Рождение №-20ж) Крестная дочь - Завьялова Павла Осиповна из д.Ключёвка (родная сестра)
Бракосочетание
08.07.1913 ст.

Муж: Чистяков Василий Трофимович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.04.1914 ст.

Сын: Чистяков Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Чистяков Василий Трофимович

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1917 ст.

Дочь: Чистякова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Чистяков Василий Трофимович

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.04.1918

Сын: Чистяков Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Чистяков Василий Трофимович

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1919
Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

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