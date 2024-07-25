Чистякова (Завьялова) Ольга Осиповна
Место рождения
Дата рождения08.07.1891 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1891 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-35-30 стр.361-362 (Рождение №-45ж)
Крещение
10.07.1891 ст.
Крёстный отец: Степан Александрович - крестьянин-собственник из д.Ключёвка Крёстная мать: Слепнёва Анна Николаевна - крестьянская девица из д.Ключёвка
Восприемник
09.04.1905 ст.
МК 56-13-44 стр.11-12 (Рождение №-20ж) Крестная дочь - Завьялова Павла Осиповна из д.Ключёвка (родная сестра)
Бракосочетание
08.07.1913 ст.
Рождение ребёнка
06.04.1914 ст.
Сын: Чистяков Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Чистяков Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1917 ст.
Дочь: Чистякова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Чистяков Василий Трофимович
Рождение ребёнка
20.04.1918
Сын: Чистяков Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Чистяков Василий Трофимович
Смерть
После 1919