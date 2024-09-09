Завьялова (Хренова) Матрёна Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Хренова) Матрёна Феофилактовна

Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

До 13.02.1863 ст.

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 13.02.1863 ст.

Отец: - Феофилакт Ефимович

Мать: - Анна Максимовна

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
13.02.1883 ст.

Муж: Завьялов Осип Александрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.07.1884 ст.

Сын: Завьялов Александр Осипович

Отец ребёнка: Завьялов Осип Александрович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-40 стр.59-50 (Рождение №-46м)
Рождение ребёнка
14.05.1887 ст.

Сын: Завьялов Константин Осипович

Отец ребёнка: Завьялов Осип Александрович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.

Дочь: Чистякова (Завьялова) Ольга Осиповна

Отец ребёнка: Завьялов Осип Александрович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-35-30 стр.361-362 (Рождение №-45ж)
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.

Сын: Завьялов Иван Осипович

Отец ребёнка: Завьялов Осип Александрович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Восприемник
21.12.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.184-185 (Рождение №-87ж) Крестная дочь - Завьялова Ульяна Петровна из д.Анненского
Рождение ребёнка
08.04.1905 ст.

Дочь: Смирнова (Завьялова) Павла Осиповна

Отец ребёнка: Завьялов Осип Александрович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.11-12 (Рождение №-20ж)
Смерть
После 1910 ст.
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

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