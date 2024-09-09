Завьялова (Хренова) Матрёна Феофилактовна
Место рождения
Дата рожденияДо 13.02.1863 ст.
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 13.02.1863 ст.
Отец: - Феофилакт Ефимович
Мать: - Анна Максимовна
Бракосочетание
13.02.1883 ст.
Рождение ребёнка
06.07.1884 ст.
Сын: Завьялов Александр Осипович
Отец ребёнка: Завьялов Осип Александрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-40 стр.59-50 (Рождение №-46м)
Рождение ребёнка
14.05.1887 ст.
Сын: Завьялов Константин Осипович
Отец ребёнка: Завьялов Осип Александрович
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.
Дочь: Чистякова (Завьялова) Ольга Осиповна
Отец ребёнка: Завьялов Осип Александрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-35-30 стр.361-362 (Рождение №-45ж)
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Завьялов Осип Александрович
Восприемник
21.12.1903 ст.
МК 56-13-43 стр.184-185 (Рождение №-87ж) Крестная дочь - Завьялова Ульяна Петровна из д.Анненского
Рождение ребёнка
08.04.1905 ст.
Дочь: Смирнова (Завьялова) Павла Осиповна
Отец ребёнка: Завьялов Осип Александрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.11-12 (Рождение №-20ж)
Смерть
После 1910 ст.