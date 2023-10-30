Завьялов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения25.09.1870 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1870 ст.
Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.
Сын: Завьялов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Завьялова Ксения Трофимовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.111-112 (Рождение №-12м)
Рождение ребёнка
05.05.1911 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Завьялова Ксения Трофимовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.149-150 (Рождение №-36ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1918