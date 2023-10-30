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Завьялов Михаил Александрович

Место рождения

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

25.09.1870 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1870 ст.

Отец: Завьялов Александр Филатович

Мать: Завьялова Мариамна Титовна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.

Сын: Завьялов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Завьялова Ксения Трофимовна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.111-112 (Рождение №-12м)
Рождение ребёнка
05.05.1911 ст.

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Завьялова Ксения Трофимовна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.149-150 (Рождение №-36ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Ксения Трофимовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1918
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