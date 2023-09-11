Завьялова (-) Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между ?.06.1887 и ?.03.1889 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.
Сын: Завьялов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Завьялов Михаил Александрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.111-112 (Рождение №-12м)
Рождение ребёнка
12.07.1908 ст.
Сын: Завьялов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Завьялов Михаил Александрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.241-242 (Рождение №-52м)
Рождение ребёнка
06.06.1910 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Завьялов Михаил Александрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.77-78 (Рождение №-63ж)
Рождение ребёнка
05.05.1911 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Завьялов Михаил Александрович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.149-150 (Рождение №-36ж)
Смерть
После 1918