Завьялова (-) Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (-) Ксения Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между ?.06.1887 и ?.03.1889 ст.

Муж: Завьялов Михаил Александрович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.

Сын: Завьялов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Завьялов Михаил Александрович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.111-112 (Рождение №-12м)
Рождение ребёнка
12.07.1908 ст.

Сын: Завьялов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Завьялов Михаил Александрович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.241-242 (Рождение №-52м)
Рождение ребёнка
06.06.1910 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Завьялов Михаил Александрович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.77-78 (Рождение №-63ж)
Рождение ребёнка
05.05.1911 ст.

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Завьялов Михаил Александрович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.149-150 (Рождение №-36ж)
Смерть
После 1918
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