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Замыслов Алексей Евстигнеевич

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1854 ст.

Дата смерти

16.01.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
30.04.1872 ст.

Жена: Замыслова Александра Александровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Рябчикова Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Замыслова Александра Александровна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: - Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Замыслова Александра Александровна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.

Дочь: - Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Замыслова Александра Александровна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Около 1895 ст.

Жена: Замыслова Дарья Георгиевна / Егоровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Замыслова Дарья Георгиевна / Егоровна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.110-111 (Рождение №-14ж)
Рождение ребёнка
26.06.1904 ст.

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Замыслова Дарья Георгиевна / Егоровна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.235-236 (Рождение №-55ж)
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.

Сын: Замыслов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Замыслова Дарья Георгиевна / Егоровна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-24м)
Смерть
16.01.1912 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестьянин, после 2-го брака в 57 лет (от излишнего употребления спиртных напитков /алкогольная интоксикация)
Похороны
19.01.1912 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-45 стр.168-169 (Умершие №-3м)
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