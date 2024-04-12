Замыслов Алексей Евстигнеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854 ст.
Дата смерти16.01.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854 ст.
Бракосочетание
30.04.1872 ст.
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Рябчикова Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Замыслова Александра Александровна
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: - Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Замыслова Александра Александровна
Рождение ребёнка
25.09.1883 ст.
Дочь: - Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Замыслова Александра Александровна
Бракосочетание
Около 1895 ст.
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Замыслова Дарья Георгиевна / Егоровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.110-111 (Рождение №-14ж)
Рождение ребёнка
26.06.1904 ст.
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Замыслова Дарья Георгиевна / Егоровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.235-236 (Рождение №-55ж)
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.
Сын: Замыслов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Замыслова Дарья Георгиевна / Егоровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-24м)
Смерть
16.01.1912 ст.
Крестьянин, после 2-го брака в 57 лет (от излишнего употребления спиртных напитков /алкогольная интоксикация)
Похороны
19.01.1912 ст.
МК 56-13-45 стр.168-169 (Умершие №-3м)