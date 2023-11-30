Замыслов Алексей (1) Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1906 ст.
Дата смерти09.11.1907 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-24м)
Крещение
15.03.1906 ст.
Крёстный отец: Рябчиков Антон Петрович - уволенный в запас из армии из д.М.Каменка (зять - муж единокровной сестры Матрёны Алексеевны) Крёстная мать: Воинова Мария Ивановна - дьяконская вдова из села ... Показать все
Смерть
09.11.1907 ст.
Ребёнок в 2 года (от кори)
Похороны
11.11.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.216-217 (Умершие №-41м)