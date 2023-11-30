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Замыслов Алексей (1) Алексеевич

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

13.03.1906 ст.

Дата смерти

09.11.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1906 ст.

Отец: Замыслов Алексей Евстигнеевич

Мать: Замыслова Дарья Георгиевна / Егоровна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-24м)
Крещение
15.03.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Рябчиков Антон Петрович - уволенный в запас из армии из д.М.Каменка (зять - муж единокровной сестры Матрёны Алексеевны) Крёстная мать: Воинова Мария Ивановна - дьяконская вдова из села ... Показать все
Смерть
09.11.1907 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ребёнок в 2 года (от кори)
Похороны
11.11.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.216-217 (Умершие №-41м)
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