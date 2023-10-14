Замыслова (-) Дарья Георгиевна / Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замыслова (-) Дарья Георгиевна / Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1895 ст.

Муж: Замыслов Алексей Евстигнеевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.110-111 (Рождение №-14ж)
Рождение ребёнка
26.06.1904 ст.

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.235-236 (Рождение №-55ж)
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.

Сын: Замыслов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-24м)
Смерть
После 1914
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