Замыслова (-) Дарья Георгиевна / Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1895 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.110-111 (Рождение №-14ж)
Рождение ребёнка
26.06.1904 ст.
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.235-236 (Рождение №-55ж)
Рождение ребёнка
13.03.1906 ст.
Сын: Замыслов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Замыслов Алексей Евстигнеевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.81-82 (Рождение №-24м)
Смерть
После 1914