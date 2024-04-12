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Полонянкин Максим Осипович

Место рождения

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Полонянкин Осип Семенович

Мать: Полонянкина Марья Евсеевна

Лагуново, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Полонянкин Демид Максимович

Мать ребёнка: Федосья Исаевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Полонянкин Иван Максимович

Мать ребёнка: Федосья Исаевна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Мать ребёнка: Федосья Исаевна

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Полонянкин Кирилл Максимович

Мать ребёнка: Федосья Исаевна

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Исаевна

Смерть
После 1794
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