Полонянкин Максим Осипович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Полонянкин Демид Максимович
Мать ребёнка: Федосья Исаевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Полонянкин Иван Максимович
Мать ребёнка: Федосья Исаевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Мать ребёнка: Федосья Исаевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Полонянкин Кирилл Максимович
Мать ребёнка: Федосья Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Исаевна
Смерть
После 1794