Полонянкин Кирилл Максимович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Полонянкин Максим Осипович
Мать: Федосья Исаевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Полонянкина Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Фекла Гавриловна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Полонянкин Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Фекла Гавриловна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Полонянкина Авдотья Кирилловна
Мать ребёнка: Фекла Гавриловна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Полонянкин Никита Кириллович
Мать ребёнка: Фекла Гавриловна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Полонянкина Парасковья Кирилловна
Мать ребёнка: Фекла Гавриловна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Маруска Кирилловна
Мать ребёнка: Фекла Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Гавриловна
Смерть
После 1958