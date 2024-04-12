Полонянкин Кирилл Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Кирилл Максимович

Место рождения

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Полонянкин Максим Осипович

Мать: Федосья Исаевна

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Полонянкина Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Фекла Гавриловна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Полонянкин Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Фекла Гавриловна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Полонянкина Авдотья Кирилловна

Мать ребёнка: Фекла Гавриловна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Полонянкин Никита Кириллович

Мать ребёнка: Фекла Гавриловна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Полонянкина Парасковья Кирилловна

Мать ребёнка: Фекла Гавриловна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Маруска Кирилловна

Мать ребёнка: Фекла Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Гавриловна

Смерть
После 1958
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