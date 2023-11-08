Фекла Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Полонянкина Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Полонянкин Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Полонянкина Авдотья Кирилловна

Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Полонянкин Никита Кириллович

Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Полонянкина Парасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Маруска Кирилловна

Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Кирилл Максимович

Смерть
Неизвестно
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