Фекла Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Полонянкина Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Полонянкин Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Полонянкина Авдотья Кирилловна
Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Полонянкин Никита Кириллович
Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Полонянкина Парасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Маруска Кирилловна
Отец ребёнка: Полонянкин Кирилл Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно