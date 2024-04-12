Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Полонянкин Максим Осипович
Мать: Федосья Исаевна
Бракосочетание
09.02.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1807
Сын: Полонянкин Яков Фирстович
Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Полонянкин Ефим Фирстович
Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Полонянкина Марья Фирстовна
Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Полонянкин Корнило Фирсович
Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Полонянкин Осип Фирстович
Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Полонянкина Прасковья Фирстовна
Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Фирсовна
Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Фирстовна
Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна
Смерть
1845
Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край