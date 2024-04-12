Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Место рождения

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1790

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Полонянкин Максим Осипович

Мать: Федосья Исаевна

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
09.02.1806

Жена: Чепкасова Пелагея Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1807

Сын: Полонянкин Яков Фирстович

Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Полонянкин Егор Фирсович

Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Полонянкин Ефим Фирстович

Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Полонянкина Марья Фирстовна

Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Полонянкин Корнило Фирсович

Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Полонянкин Осип Фирстович

Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Полонянкина Прасковья Фирстовна

Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Фирсовна

Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Фирстовна

Мать ребёнка: Чепкасова Пелагея Филипповна

Смерть
1845
Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
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