Полонянкин Яков Фирстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Яков Фирстович

Место рождения

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.11.1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1807

Отец: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Мать: Чепкасова Пелагея Филипповна

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Аграфена Яковлевна

Мать ребёнка: Жистковья???

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Полонянкина Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Жистковья???

Рождение ребёнка
1833

Сын: Полонянкин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Жистковья???

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Полонянкина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Жистковья???

Рождение ребёнка
1836

Сын: Полонянкин Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Жистковья???

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Полонянкина Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: Жистковья???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жистковья???

Смерть
После 1858
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