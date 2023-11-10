Полонянкин Яков Фирстович
Место рождения
Дата рождения20.11.1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1807
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Аграфена Яковлевна
Мать ребёнка: Жистковья???
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Полонянкина Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Жистковья???
Рождение ребёнка
1833
Сын: Полонянкин Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Жистковья???
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Полонянкина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Жистковья???
Рождение ребёнка
1836
Сын: Полонянкин Трофим Яковлевич
Мать ребёнка: Жистковья???
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Полонянкина Федосья Яковлевна
Мать ребёнка: Жистковья???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жистковья???
Смерть
После 1858