Чепкасова (Чепкасова) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепкасова (Чепкасова) Пелагея Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1806

Муж: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1807

Сын: Полонянкин Яков Фирстович

Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Полонянкин Егор Фирсович

Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Полонянкин Ефим Фирстович

Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Полонянкина Марья Фирстовна

Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Рождение ребёнка
1815

Сын: Полонянкин Корнило Фирсович

Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Полонянкин Осип Фирстович

Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Полонянкина Прасковья Фирстовна

Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Фирсовна

Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Фирстовна

Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /

Смерть
После 1850
Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
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