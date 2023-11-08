Чепкасова (Чепкасова) Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1807
Сын: Полонянкин Яков Фирстович
Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Рождение ребёнка
1811
Сын: Полонянкин Ефим Фирстович
Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Полонянкина Марья Фирстовна
Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Рождение ребёнка
1815
Сын: Полонянкин Корнило Фирсович
Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Рождение ребёнка
1816
Сын: Полонянкин Осип Фирстович
Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Полонянкина Прасковья Фирстовна
Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Фирсовна
Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Фирстовна
Отец ребёнка: Полонянкин Фирс Полонянкин (Полонянкин) /
Смерть
После 1850
Новый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край