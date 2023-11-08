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Полонянкин Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Полонянкин Максим Осипович

Мать: Федосья Исаевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Полонянкин Викул Иванович

Мать ребёнка: Полонянкина ?

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Полонянкина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Полонянкина ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Полонянкин Мирон Иванович

Мать ребёнка: Полонянкина ?

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Полонянкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Полонянкина ?

Военная служба
1812
отдан в рекруты в 1812 году
Смерть
После 1812
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