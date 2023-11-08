Полонянкин Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Полонянкин Максим Осипович
Мать: Федосья Исаевна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Полонянкин Викул Иванович
Мать ребёнка: Полонянкина ?
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Полонянкина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Полонянкина ?
Рождение ребёнка
1808
Сын: Полонянкин Мирон Иванович
Мать ребёнка: Полонянкина ?
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Полонянкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Полонянкина ?
Военная служба
1812
отдан в рекруты в 1812 году
Смерть
После 1812