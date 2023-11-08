Полонянкина (Полонянкин) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Полонянкин Викул Иванович
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Полонянкина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Полонянкин Мирон Иванович
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Максимович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Полонянкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Максимович