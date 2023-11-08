Полонянкина (Полонянкин) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Полонянкин) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Полонянкин Викул Иванович

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Максимович

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Полонянкина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Максимович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Полонянкин Мирон Иванович

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Максимович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Полонянкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Максимович

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