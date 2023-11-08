Полонянкин Демид Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Полонянкин Максим Осипович
Мать: Федосья Исаевна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Полонянкина Аксинья Демидовна
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Полонянкина Наталья Демидовна
Мать ребёнка: Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Смерть
Неизвестно