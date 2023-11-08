Полонянкин Демид Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Демид Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Полонянкин Максим Осипович

Мать: Федосья Исаевна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Полонянкина Аксинья Демидовна

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Полонянкина Наталья Демидовна

Мать ребёнка: Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Смерть
Неизвестно
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