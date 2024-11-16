Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.07.1913
Дата смерти22.09.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1935
Сын: Одинцов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Одинцов Алексей Ипполитович
Рождение ребёнка
01.06.1940
Сын: Одинцов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Одинцов Алексей Ипполитович
Смерть
22.09.1989
похоронена на Домодедовском кладбище