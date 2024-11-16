Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна 12.07.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна

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Место рождения

Монастырщино, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.07.1913

Дата смерти

22.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913

Отец: Зверинцев Иван Александрович

Мать: Зверинцева (Аникеева) Прасковья Григорьевна

Монастырщино, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинцов Алексей Ипполитович

Рождение ребёнка
12.02.1935

Сын: Одинцов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Одинцов Алексей Ипполитович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.1940

Сын: Одинцов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Одинцов Алексей Ипполитович

Смерть
22.09.1989
Москва, город федерального значения Москва
похоронена на Домодедовском кладбище

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