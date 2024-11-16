Одинцов Алексей Ипполитович
Место рождения
Дата рождения30.03.1908
Дата смерти25.01.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1908
Отец: Одинцов Ипполит Капитонович
Мать: Одинцова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1935
Сын: Одинцов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1940
Сын: Одинцов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна
Смерть
25.01.1991
похоронен на Домодедовском кладбище