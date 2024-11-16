Одинцов Алексей Ипполитович 30.03.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Одинцов Алексей Ипполитович

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Место рождения

Хворостянка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.03.1908

Дата смерти

25.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1908

Отец: Одинцов Ипполит Капитонович

Мать: Одинцова Домна

Хворостянка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1935

Сын: Одинцов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.1940

Сын: Одинцов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна

Смерть
25.01.1991
Москва, город федерального значения Москва
похоронен на Домодедовском кладбище

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