Зверинцева (Аникеева) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дреняева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Зверинцев Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1908
Сын: Зверинцев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Зверинцев Иван Александрович
Рождение ребёнка
12.07.1913
Дочь: Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Зверинцев Иван Александрович
Смерть
Неизвестно