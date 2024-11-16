Зверинцева (Аникеева) Прасковья Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зверинцева (Аникеева) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Хворостянка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аникеев Григорий Александрович

Мать: Аникеева Марья Даниловна

Хворостянка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дреняева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Зверинцев Иван Александрович

Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Зверинцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Зверинцев Иван Александрович

Монастырщино, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Зверинцев Иван Александрович

Монастырщино, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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