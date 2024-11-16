Зверинцев Иван Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зверинцев Иван Александрович

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Место рождения

Хворостянка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверинцев Александр

Мать: не указана

Хворостянка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дреняева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Зверинцева (Аникеева) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Зверинцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Зверинцева (Аникеева) Прасковья Григорьевна

Монастырщино, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Зверинцева (Аникеева) Прасковья Григорьевна

Монастырщино, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.07.1916
Окно, Чернівецька область
рядовой 41-го пехотного Селенгинского полка (с 29 ноября 1796 по 22 февраля 1811 года Селенгинский мушкетёрский полк) 11-ой пехотной дивизии ранен в правое бедро/контужен 22.05.1916 (при Брусиловском ... Показать все

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