Зверинцев Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.07.1916
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зверинцев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дреняева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Зверинцева (Аникеева) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1908
Сын: Зверинцев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Зверинцева (Аникеева) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
12.07.1913
Дочь: Одинцова (Зверинцева) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Зверинцева (Аникеева) Прасковья Григорьевна
Смерть
27.07.1916
Окно, Чернівецька область
рядовой 41-го пехотного Селенгинского полка (с 29 ноября 1796 по 22 февраля 1811 года Селенгинский мушкетёрский полк) 11-ой пехотной дивизии ранен в правое бедро/контужен 22.05.1916 (при Брусиловском ... Показать все