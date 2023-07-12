Виноградова Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1910

Сын: Виноградов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.11.1916

Дочь: Афанасьева- Виноградова Аполинарья Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.12.1922

Сын: Виноградов Ган Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.09.1927

Дочь: Виноградова Фаина Павловна

Отец ребёнка: Виноградов Павел Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Павел Павлович

Отец ребёнка: Виноградов Павел Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еничева Людмила Павловна

Отец ребёнка: Виноградов Павел Федорович

Смерть
1951
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