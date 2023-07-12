Виноградова Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1910
Сын: Виноградов Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1916
Дочь: Афанасьева- Виноградова Аполинарья Павловна
Рождение ребёнка
28.12.1922
Рождение ребёнка
17.09.1927
Дочь: Виноградова Фаина Павловна
Отец ребёнка: Виноградов Павел Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Павел Павлович
Отец ребёнка: Виноградов Павел Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еничева Людмила Павловна
Отец ребёнка: Виноградов Павел Федорович
Смерть
1951