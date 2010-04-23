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Виноградова Фаина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1927

Дата смерти

23.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927

Отец: Виноградов Павел Федорович

Мать: Виноградова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
08.01.1950

Дочь: Граненова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северов Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Северов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Северов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северов Анатолий

Смерть
23.04.2010
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