Виноградова Фаина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1927
Дата смерти23.04.2010
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1927
Рождение ребёнка
08.01.1950
Дочь: Граненова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Северов Борис Анатольевич
Отец ребёнка: Северов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Северов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Северов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Северов Анатолий
Смерть
23.04.2010