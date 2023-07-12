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Виноградов Павел Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1927

Дочь: Виноградова Фаина Павловна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Павел Павлович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еничева Людмила Павловна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Константиновна

Смерть
1941