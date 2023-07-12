Виноградов Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1927
Дочь: Виноградова Фаина Павловна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Павел Павлович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еничева Людмила Павловна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Константиновна
Смерть
1941