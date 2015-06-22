Еничева (Виноградова) Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.06.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1955
Сын: Виноградов Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Макаров Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгощелов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгощелов Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
22.06.2015