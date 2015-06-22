Еничева (Виноградова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еничева (Виноградова) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.06.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Павел Федорович

Мать: Виноградова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
12.08.1955

Сын: Виноградов Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Макаров Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еничев Гурий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгощелов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгощелов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Павел Викторович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.06.2015
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