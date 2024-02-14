Абдуллина Латифа Губайдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллина Латифа Губайдулловна

Место рождения

Село Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1946

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Губайдулла

Мать: Мать Латифы

Бракосочетание
Около 1896

Муж: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Рождение ребёнка
05.03.1897

Дочь: Усманова (Абдуллина) Гафифа Исмагиловна

Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Место жительства
Около 1900
Рождение ребёнка
10.09.1901

Дочь: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Рождение ребёнка
25.12.1902

Дочь: Ибрагимова (Абдуллина) Зайнаб Исмагиловна

Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Абдуллин Абдрахман Исмагилович

Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Рождение ребёнка
Между 1906 и 1911

Сын: Абдуллин Габдельахат Исмагилович

Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Рождение ребёнка
01.12.1912

Сын: Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: (Абдуллина) Мазинур Исмагиловна

Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Смерть
После 1946
Похороны
Неизвестно

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