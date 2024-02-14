Абдуллина Латифа Губайдулловна
Место рожденияСело Адаево, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Отец: Губайдулла
Мать: Мать Латифы
Дочь: Усманова (Абдуллина) Гафифа Исмагиловна
Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович
Сын: Абдуллин Файзрахман Исмагилович
Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович
Дочь: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна
Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович
Дочь: Ибрагимова (Абдуллина) Зайнаб Исмагиловна
Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович
Сын: Абдуллин Абдрахман Исмагилович
Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович
Сын: Абдуллин Габдельахат Исмагилович
Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович
Сын: Абдуллин Габдулхай Исмагилович
Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович
Дочь: (Абдуллина) Мазинур Исмагиловна
Отец ребёнка: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович