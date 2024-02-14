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Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Место рождения

Село Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия

Дата рождения

01.12.1912

Дата смерти

05.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1912

Отец: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Мать: Абдуллина Латифа Губайдулловна

Работа или профессия
Неизвестно
Счетовод
Бракосочетание
1933

Жена: Абдуллина Хадича Шариповна

Рождение ребёнка
18.10.1934

Сын: Абдуллин Амир Габдулхаевич

Мать ребёнка: Абдуллина Хадича Шариповна

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Халитова (Абдуллина) Альмира Габдулхаевна

Мать ребёнка: Абдуллина Хадича Шариповна

Рождение ребёнка
20.03.1937

Дочь: (Абдуллина) Магильнур Габдулхаевна

Мать ребёнка: Абдуллина Хадича Шариповна

Работа или профессия
С 1938 по 1941
Председатель колхоза
Рождение ребёнка
05.08.1939

Дочь: Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна

Мать ребёнка: Абдуллина Хадича Шариповна

Смерть
05.07.1941
Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Абдуллин Амир Габдулхаевич

Мать ребёнка: Абдуллина Хадича Шариповна

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