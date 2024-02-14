Абдуллин Габдулхай Исмагилович
Место рожденияСело Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия
Дата рождения01.12.1912
Дата смерти05.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1912
Работа или профессия
Неизвестно
Счетовод
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
18.10.1934
Сын: Абдуллин Амир Габдулхаевич
Мать ребёнка: Абдуллина Хадича Шариповна
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Халитова (Абдуллина) Альмира Габдулхаевна
Мать ребёнка: Абдуллина Хадича Шариповна
Рождение ребёнка
20.03.1937
Дочь: (Абдуллина) Магильнур Габдулхаевна
Мать ребёнка: Абдуллина Хадича Шариповна
Работа или профессия
С 1938 по 1941
Председатель колхоза
Рождение ребёнка
05.08.1939
Дочь: Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна
Мать ребёнка: Абдуллина Хадича Шариповна
Смерть
05.07.1941
Рождение ребёнка
02.01.1942
Сын: Абдуллин Амир Габдулхаевич
Мать ребёнка: Абдуллина Хадича Шариповна