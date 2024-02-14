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Абдуллина Хадича Шариповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1933

Муж: Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Рождение ребёнка
18.10.1934

Сын: Абдуллин Амир Габдулхаевич

Отец ребёнка: Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Халитова (Абдуллина) Альмира Габдулхаевна

Отец ребёнка: Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Рождение ребёнка
20.03.1937

Дочь: (Абдуллина) Магильнур Габдулхаевна

Отец ребёнка: Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Рождение ребёнка
05.08.1939

Дочь: Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна

Отец ребёнка: Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Абдуллин Амир Габдулхаевич

Отец ребёнка: Абдуллин Габдулхай Исмагилович

Смерть
После 1960

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