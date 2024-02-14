Абдуллина Хадича Шариповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
18.10.1934
Сын: Абдуллин Амир Габдулхаевич
Отец ребёнка: Абдуллин Габдулхай Исмагилович
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Халитова (Абдуллина) Альмира Габдулхаевна
Отец ребёнка: Абдуллин Габдулхай Исмагилович
Рождение ребёнка
20.03.1937
Дочь: (Абдуллина) Магильнур Габдулхаевна
Отец ребёнка: Абдуллин Габдулхай Исмагилович
Рождение ребёнка
05.08.1939
Дочь: Исхакова (Абдуллина) Нурия Габдулхаевна
Отец ребёнка: Абдуллин Габдулхай Исмагилович
Рождение ребёнка
02.01.1942
Сын: Абдуллин Амир Габдулхаевич
Отец ребёнка: Абдуллин Габдулхай Исмагилович
Смерть
После 1960