Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Место рождения

с Мраково

Дата рождения

10.09.1901

Дата смерти

29.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1901

Отец: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Мать: Абдуллина Латифа Губайдулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунасыпов Закир Гирфанович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мунасыпов Ришат Закирович

Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович

Рождение ребёнка
15.06.1933

Дочь: Нуриева (Мунасыпова) Гульшат Закировна

Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович

Рождение ребёнка
27.03.1936

Сын: Мунасыпов Рафик Закирович

Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович

Рождение ребёнка
05.03.1939

Дочь: Мухаметшина (Мунасыпова) Гульдар Закировна

Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович

Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Исмагилова (Мунасыпова) Гулькяй Закировна

Отец ребёнка: Мунасыпов Закир Гирфанович

Смерть
29.04.1972
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.