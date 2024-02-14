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Мунасыпов Закир Гирфанович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1897

Дата смерти

03.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Мать: Мунасыпова (Хамитова) Василя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924

Сын: Мунасыпов Ришат Закирович

Мать ребёнка: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Рождение ребёнка
15.06.1933

Дочь: Нуриева (Мунасыпова) Гульшат Закировна

Мать ребёнка: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Рождение ребёнка
27.03.1936

Сын: Мунасыпов Рафик Закирович

Мать ребёнка: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Рождение ребёнка
05.03.1939

Дочь: Мухаметшина (Мунасыпова) Гульдар Закировна

Мать ребёнка: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Исмагилова (Мунасыпова) Гулькяй Закировна

Мать ребёнка: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Смерть
03.04.1942
Причина смерти: Огнестрельное ранение в грудную клетку
Похороны
Неизвестно

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