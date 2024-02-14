Мунасыпов Закир Гирфанович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1897
Дата смерти03.04.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мунасыпов Ришат Закирович
Мать ребёнка: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна
Рождение ребёнка
15.06.1933
Дочь: Нуриева (Мунасыпова) Гульшат Закировна
Мать ребёнка: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна
Рождение ребёнка
27.03.1936
Сын: Мунасыпов Рафик Закирович
Мать ребёнка: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна
Рождение ребёнка
05.03.1939
Дочь: Мухаметшина (Мунасыпова) Гульдар Закировна
Мать ребёнка: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Исмагилова (Мунасыпова) Гулькяй Закировна
Мать ребёнка: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна
Смерть
03.04.1942
Причина смерти: Огнестрельное ранение в грудную клетку