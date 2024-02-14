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Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Место рождения

д.Ибраево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мунасыпов Гирфан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мунасыпова) Хафиза

Мать ребёнка: Мунасыпова (Хамитова) Василя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мунасыпов Минихан

Мать ребёнка: Мунасыпова (Хамитова) Василя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунасыпова (Хамитова) Василя

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Усманова (Мунасыпова) Минивафа Гильфановна

Мать ребёнка: Мунасыпова (Хамитова) Василя

Рождение ребёнка
1897

Сын: Мунасыпов Закир Гирфанович

Мать ребёнка: Мунасыпова (Хамитова) Василя

Рождение ребёнка
После 1898

Дочь: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Мать ребёнка: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Рустямова (Мунасыпова) Махира Гильфановна

Мать ребёнка: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой

Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна

Мать ребёнка: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой

Смерть
После 1897
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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