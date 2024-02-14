Мунасыпов Гильфан Гирфанович
Место рожденияд.Ибраево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мунасыпов Гирфан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мунасыпова) Хафиза
Мать ребёнка: Мунасыпова (Хамитова) Василя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мунасыпов Минихан
Мать ребёнка: Мунасыпова (Хамитова) Василя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Усманова (Мунасыпова) Минивафа Гильфановна
Мать ребёнка: Мунасыпова (Хамитова) Василя
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мунасыпов Закир Гирфанович
Мать ребёнка: Мунасыпова (Хамитова) Василя
Рождение ребёнка
После 1898
Дочь: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна
Мать ребёнка: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Рустямова (Мунасыпова) Махира Гильфановна
Мать ребёнка: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна
Мать ребёнка: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой
Смерть
После 1897
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно