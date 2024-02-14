Мунасыпова 2 Жена Хуснурой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунасыпова 2 Жена Хуснурой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Рождение ребёнка
После 1898

Дочь: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Рустямова (Мунасыпова) Махира Гильфановна

Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Рождение ребёнка
01.12.1912

Дочь: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна

Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Смерть
Неизвестно

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