Мунасыпова 2 Жена Хуснурой
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1898
Дочь: Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна
Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Рустямова (Мунасыпова) Махира Гильфановна
Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович
Рождение ребёнка
01.12.1912
Дочь: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна
Отец ребёнка: Мунасыпов Гильфан Гирфанович
Смерть
Неизвестно