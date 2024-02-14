Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна
Место рожденияд.Ибраево
Дата рожденияПосле 1898
Дата смерти1938
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хамитова) Нажия Мифтаховна
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1919
Дочь: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Хамитов Камиль Мифтахович
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Хамитова) Соекле Мифтаховна
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Хамитова) Иркла Мифтаховна
Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович
Смерть
1938
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно