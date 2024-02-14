Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова (Мунасыпова) Махруй Гильфановна

Место рождения

д.Ибраево

Дата рождения

После 1898

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1898

Отец: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Мать: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хамитова) Нажия Мифтаховна

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Рождение ребёнка
20.11.1919

Дочь: Хамитова (Хамитова) Рашида Мифтаховна

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Хамитов Камиль Мифтахович

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Хамитова) Соекле Мифтаховна

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Хамитова) Иркла Мифтаховна

Отец ребёнка: Хамитов Мифтах (Мифтахетдин) Фахретдинович

Смерть
1938
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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