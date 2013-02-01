Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна

Место рождения

д.Ибраево

Дата рождения

01.12.1912

Дата смерти

01.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1912

Отец: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Мать: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Роберт Нигматович

Отец ребёнка: Сулейманов Нигмат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейманов Нигмат

Рождение ребёнка
Около 15.12.1938

Дочь: (Сулейманова) Ира Нигматовна

Отец ребёнка: Сулейманов Нигмат

Рождение ребёнка
14.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сулейманов Нигмат

Смерть
01.02.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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