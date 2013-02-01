Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна
Место рожденияд.Ибраево
Дата рождения01.12.1912
Дата смерти01.02.2013
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Роберт Нигматович
Отец ребёнка: Сулейманов Нигмат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сулейманов Нигмат
Рождение ребёнка
Около 15.12.1938
Дочь: (Сулейманова) Ира Нигматовна
Отец ребёнка: Сулейманов Нигмат
Рождение ребёнка
14.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сулейманов Нигмат
Смерть
01.02.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость